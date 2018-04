80 años después

@|Hace poco, se conoció en el mundo de la ciencia que un grupo de investigadores estadounidenses estaban próximos a descubrir, o mejor dicho, ya descubriendo una bacteria que literalmente “se come el plástico”...



La creación del primer polímero, más comúnmente conocido como “nylon”, se remonta a unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue patentado y dado a conocer recién cerca del año 1938, habiendo sido utilizado en tal guerra para la fabricación de diversos elementos, en sustitución de pesadas telas, componentes, etc.



Este polímero, fue desarrollado conjuntamente por científicos estadounidenses y británicos, los que lo bautizaron como tal haciendo referencia a su origen entre ambos países: NY - New York, LON- Londres).

Hoy, ochenta años después, los grandes descubridores de un elemento tan controvertido, tan contaminante, como así también tan versátil, tan fabuloso, tan espléndido, tan usado, son ellos mismos quienes tienen entre sus manos la solución del excesivo uso y por tal, el miedo a una contaminación tan dilatada como la vida misma de la civilización.



En fin, si logran dar con esa bacteria que literalmente se lo “comiera”, entonces pondríamos, una vez más en el podio mundial, a estos ciudadanos tan criticados, los mismos que todo lo inventan, que todo lo pueden.

Qué, digan lo que digan, están en la cima de todo, todo lo que usamos en nuestras vidas, todo lo que nos brinda seguridad, placer, movilidad, adaptación, etc. a la vida misma. Todo o casi todo, fue y sigue siendo inventado por ellos, los “yanquis”.