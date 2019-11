39 años del acto del cine Cordón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El pasado 14 de noviembre se cumplieron 39 años del heroico acto en el cine Cordón. Allí el Partido Nacional expresó su más rotundo rechazo al proyecto de reforma constitucional que nos querían imponer los militares.



Juan Andrés Ramírez, Héctor Lorenzo Ríos, Fernando Oliú, Eduardo Pons Etcheverry y Julián Murguía fueron los oradores aquella noche, y en el bar de la esquina seguían el acto los entonces proscriptos dirigentes provisionales del Partido, Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Jorge Silveira Zabala. Decir que fueron los oradores es empequeñecer el papel que jugaron en aquellos duros momentos en los que hablar a voz en cuello acusando a los dictadores frente a un público enfervorizado no era fácil, nos conmueve hoy escuchar sus discursos; ellos fueron quienes en nombre del Partido Nacional enfrentaban públicamente a la dictadura arriesgando su pellejo: hablaron por todos nosotros, blancos y no blancos; hablaron por los que estaban en el exilio y hablaron por los que habían muerto. Hay un pasaje del poema Muerte del General Aparicio Saravia donde el recordado Pampa González hace referencia al coraje de los soldados saravistas y los llama “capitanes con el grado puesto a dedo por la muerte”; los blancos que hablaron esa noche, fueron nuestros “capitanes” puestos a dedo por el coraje, que junto a otros muchos dirigentes como Juan Pivel Devoto, “Cacho” López Balestra, Juan Martín Posadas, Mario Heber, Luis A. Lacalle, Alberto Zumarán, Enrique Beltrán y tantos otros que me estoy olvidando, dieron la clarinada para poner al Partido en pie de lucha. Con un Wilson Ferreira exuberante que desde el exterior nos señalaba el rumbo y aportaba sus agudos análisis.



Seguramente Luis Lacalle Pou sea nuestro próximo presidente; sin duda lo será por sus cualidades personales y políticas sobresalientes demostradas a lo largo de todos estos años, pero también lo será por ser un digno representante de un Partido con 183 años de historia, que siempre ha contado y que contará con hombres con la valentía de los nombrados, dispuestos a luchar por la libertad y la unidad de todos los orientales, simplemente porque está grabado en la larga y rica historia del Partido Nacional.