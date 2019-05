Más de 50 años...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Tengo más de 50, crié sola dos hijos que hoy son trabajadores. Tengo deudas, no consigo trabajo; he subido CV a Internet; he ido a entrevistas de trabajo caminando desde el Cerrito al Buceo, por no tener dinero para el boleto.



Soy una persona sin hogar (un "homeless" dicen los gringos); suena triste.

Agradezco por las noches tener donde dormir, pero ese lugar me rompe el alma. Mujeres de diversas edades y situaciones, con tristeza en los ojos, presas con horario de salida y entrada y reglas como para que no olvidemos que no es una casa.



En este año, he aceptado trabajo hasta sin BPS, por necesidad.



Hoy busco empleo de lo que sea, como sea, no me interesa el BPS; si es con cama mejor.



Tengo miedo de dejarme estar, de no sentir más rebeldía por esta situación y adaptarme. Como veo a diario, muchas mujeres habituadas al albergue; que está bien, pero que no es lo que quiero.

Quiero ganar mi pan y mi techo, no deberle al Estado, porque el Estado me embarga el entusiasmo, el corazón.



Y me pregunto: ¿por qué cuando estoy en el mejor momento (lo que sé hacer lo hago bien) no consigo trabajo? ¿Por qué cuando leen 56 ya quedo descartada?



En fin, para lo que sirva, tenía que decirlo.