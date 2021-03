Un año ya... (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿De la pandemia? No, del gobierno...



Estamos en presencia de un gobierno que se ve, se siente, se conoce y se vive día a día. Un gobierno auténtico, honesto y cabal. ¿Perfecto? No, nada es perfecto.



Luis Lacalle Pou es hoy una de las personas más populares del Uruguay.

Sí, populares, porque por sí o por no, por gustar o no gustar, por coincidir o disentir, se trata de un hombre de carne y hueso que nos ha hecho saber que existe otra manera de gobernar. Una manera más auténtica, mejor, más empática.



Creer en alguien, siempre, es muy difícil, porque todos somos humanos y por lo tanto falibles. Pero creer que alguien es la mejor opción en una circunstancia determinada, es mucho más posible y realista.



Hoy, a casi un año de comenzada la pandemia que ha azotado el mundo, estoy orgullosa de mi Presidente, de mi gobierno y de mis Ministros. Estoy orgullosa de la forma en que se han encarado los problemas, la sabiduría con que se han evaluado las soluciones acompañadas siempre de los mejores y los más capaces.



La austeridad en las decisiones más complejas y por sobre todo, el final del autobombo al que estábamos acostumbrados desde hace años. Este mes será de regocijo interior para quienes votamos un cambio y será de introspección para quienes aún se sienten atraídos por la incomprensión, por la incongruencia y el afán de poder personal por encima del bien público.



Hoy festejo a mi Presidente y su impronta al felicitar telefónicamente a la operadora que recibió, en torre de control, al avión que trajo las primeras vacunas.



Hoy festejo el cambio de estereotipo, la selfie presente en cada ocasión, la astucia, la perseverancia y el trabajo arduo. La responsabilidad en primera persona.



Hoy festejo el abrazo con cada productor en la nueva UAM. Hoy festejo mi país de nuevo y a pesar de todo.



¡Viva la Democracia! ¡Arriba Uruguay!