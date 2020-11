Aniversario y caída de relatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se cumplieron los cien años de existencia del Partido Comunista Uruguayo, nacido de la escisión que se produce dentro del Partido Socialista en 1920, y su dirigencia actual solicitó un “homenaje” que se realizó en el Parlamento, además de “eventos” en todo el país por tal motivo.



En conferencia de prensa, sus autoridades siguen sosteniendo su relato, en el que se presentan una vez más, como los defensores de los “derechos del pueblo uruguayo y de la Verdad y Justicia y un Nunca Más al Terrorismo de Estado”, sin referirse a la verdadera historia, la que como hija del Tiempo y no de la autoridad, tendrá que prevalecer.



Pues ha quedado probado por un lado su apoyo al Golpe de Estado de 1973, y a los Actos Institucionales dictados por los militares golpistas, pues así lo entendieron conveniente a sus intereses.



¿Qué es lo que pretenden festejar entonces?



Su intencionado relato pretende presentarlos como quienes “resistieron las dictaduras que sufrió el país”, cuando formaron parte de los 15 años de gobierno del Frente Amplio que integraron, y pese a tener mayorías absolutas en ambas cámaras, no permitieron siquiera se llegara al fondo en las investigaciones por violación de los derechos humanos. Recordemos que en éstas, llevadas a cabo en Roma, el abogado italiano contratado por el gobierno uruguayo, se vio impedido hasta de citar a declarar a militares uruguayos por razones que han tratado de ocultar. Quieran las investigaciones que involucran a los entonces encumbrados personajes del gobierno frentista, dar luz sobre estos asuntos y que cada quien finalmente se responsabilice de sus actos.



Debe reconocerse sí su organización y militancia, así como la captación de aquellos jóvenes idealistas, muchos de los cuales fueron injustamente perseguidos y torturados por las fuerzas represoras y que por cierto, no recibían prebenda alguna de la matriz comunista, ni de sus satélites marxista-leninistas.



Han sabido presentarse como “los buenos de la película”, cuando han buscado el poder por el poder mismo y hoy, no hacen otra cosa que aprovecharse de un sistema en el que, en puridad, no creen y contra el que se han levantado (y levantarán) siempre que han podido.



Pese a haber fracasado y de haber distribuido pobreza en todo el mundo y haber sido responsables de millones de muertos, siguen abonando el resentimiento y el odio de clases y enfrentando al capital y el trabajo, ambos necesarios para lograr el desarrollo y bienestar de nuestro país. Pues lo menos que les sirve a sus intereses, es la sana y pacífica convivencia entre ambos factores.



Se siguen presentando como “constructores de herramientas populares” en favor de quienes “forjan el país”, desconociendo que cada derecho debe ir de la mano de una obligación y que nuestra Constitución Nacional alienta el respeto de los derechos de todos, de los trabajadores pero también de los empresarios que arriesgan su capital en un sistema de libre empresa, así como el reconocimiento de los talentos y las virtudes.



Contrarios a la Libertad, aplaudieron y siguen aplaudiendo los gobiernos de la Cuba castrista y la Venezuela “bolivariana”, así como las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas por algunos vecinos en esta pandemia. Su relato pretende presentarlos contra “los recortes de un presupuesto neoliberal”, cuando no pueden explicar el despilfarro de los recursos públicos que supusieron los 15 años de gobiernos frentistas.



Abonan supervivencia en la máxima “cuanto peor, mejor” y en su soberbia, no reconocerán nunca ni aceptarán jamás que tuvieron todo lo que el generoso sistema democrático y republicano de nuestro país les ofreció, para lograr verdaderos avances en toda la materia social y económica y lo desaprovecharon.