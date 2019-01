Anecdótico

@|Días pasados, tuve que ir al centro y estacioné el auto en la zona de Palermo.



Al volver, había una señora de unos 70 años sentada en el cordón de la vereda que me impedía mover el auto; le avisé que iba a mover el mismo y no se inmutó.



Me bajé y la misma estaba armando un porro y hasta que no lo empezó a fumar no se movió. Lo curioso es que estaba esperando frente a una casa que todas las tardes dan comida a los que necesitan, ya que había otras personas en esa situación.



Es solo una anécdota que me pareció interesante de contar.