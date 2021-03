Andrés Abt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| ¡Que tristeza tan grande tu partida Andrés!



Días atrás, al ver desde la ventana la zona de Kibón desbordada de gente, te hubiera llamado.



Al rato, hubiese recibido tu respuesta desde el lugar diciendo: “Ya estamos aquí, estén todos tranquilos. Buscaremos la solución”.



Ponías el alma para atender cada asunto con espíritu de servicio y sin “alardes” de ningún tipo. Porque lo tuyo no era “política”, era tu forma de vivir con empatía.



Genuinamente eras siempre el mismo: un voluntario noble y comprometido que vivió con una sensibilidad humana extraordinaria. Sin necesidad de aclarar para la “tribuna” que eras “un servidor público”.



Tuve la gracia de conocerte desde que eras un niño, seguir tu camino de muchacho y tu evolución como hombre virtuoso. Somos muchos los que no podremos olvidarte Andy. Imposible no admirarte y recordarte...



Seguiremos tu huella ejemplar intentando anteponer con naturalidad el bien común, el bien mayor: que es el de los otros y el de nosotros. Estamos más solos sin ti, pero acompañados de tu profunda referencia.



Desde el Barrio “La Mondiola” enclavado en tu Municipio CH. “Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría”.