Andrade y sus deudas...

@|Cuando creo que lo he visto todo, ya con 75 años, surgen nuevos asombros.



Ante el tema de la casa que, parece, el Senador Andrade posee en San Luis, sin regularización de planos y con deudas de contribución inmobiliaria, el FA ha manifestado su voluntad de ayudarlo a pagar esas deudas.



Me surgen dos interrogantes al respecto.



La primera: ¿el sueldo de Senador no le alcanza al Sr. Andrade para cumplir con sus obligaciones? ¿Qué dejamos entonces para la gente que está desocupada o gana sueldos mínimos?



Y en segundo lugar: ¿no sería mejor que ayudaran a las personas que viven en asentamientos, o por lo menos a algunas de ellas? Sería más coherente con la solidaridad social tan pregonada por dicha coalición, ¿no?



¿O es aquello de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago?



¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto doble discurso! Y como siempre, hay unos más iguales que otros...