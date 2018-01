Declaraciones de Vázquez



@| Difícil de entender a que se quiso referir el Sr. Presidente al mencionar la adhesión de ANDEBU a la Convocatoria de Santa Bernardina.



Se adhirieron más de doscientas entidades; pero llamo la atención la mención especial y el “tomar nota” sobre esta adhesión en particular.

Cuidado con las acciones que pueden venir directa o indirectamente luego de ese comentario. A mucha gente le molesta que las personas y entidades hagan sentir su voz.



ANDEBU tiene el mismo derecho que cualquier otra asociación a hacer escuchar su voz sin merecer por ello una “mención especial” del Sr. Presidente.



Esperamos que solo haya sido otro desliz freudiano del Sr. Presidente. Esto es cuándo las palabras que se dicen no se corresponden con la intención de quién las dice, o incluso son contrarias. Puede haber sido también una expresión semi consciente, un deseo reprimido de hacer algo sin tener la excusa o simplemente un desliz dialítico. Comúnmente a eso se lo llama “lapsus”. Cualquiera sea lo que quiso decir, esperamos por el bien de la democracia, que no haya consecuencias y solo haya sido un lapsus del Sr. Presidente.