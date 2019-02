“Ancho como mar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las cianobacterias



Así era como lo denominaban en los libros sobre geografía de los años ‘60, al Río de la Plata. Varios conquistadores intentaron dominarlo; Solís, los ingleses, portugueses, pero no lo lograron.



Sin embargo las cianobacterias lo lograron, es más ya tienen su bandera con sus colores. Según los entendidos llegaron para quedarse, quién tiene la culpa no lo se. Los brasileros, los argentinos o nosotros, no estoy capacitado para determinarlo. Pero como siempre hay perjudicados y ganadores; un amigo que se dedica a la construcción de piscinas se esta frotando las manos y es más se estás conectando con empresas que venden agua mineral porque hay clientes exagerados que las quieren llenar con este producto.