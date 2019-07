Ancap, decreto y paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En cumplimiento del decreto, el Directorio de Ancap ordenó descontar los días de un paro. Los trabajadores y el Pit Cnt quieren que se les pague los días no trabajados. Presionan haciendo más paros.



Por lo tanto, el Pit Cnt promueve la ilegalidad y el incumplimiento del decreto. Desnaturaliza la medida de paro.

Violan las leyes

Yo me pregunto: ¿el Ministro Murro no se enteró?, ¿qué va a decir desde Ginebra? ¿Qué puede decirle a la OIT, si son los propios trabajadores uruguayos (públicos) los que toman este tipo de medida?