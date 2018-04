Balance al 31/12/2017



@|Ancap fue creada el 15-10-1931, como un Ente Autónomo con el principal cometido de importar y refinar petróleo, haciéndolo como administración y explotación monopólica. Esta condición dominante en el mercado, aunada a que el gobierno es quien fija los precios de sus productos, en los que se incluyen impuestos por más del 50% del valor final, hicieron que hasta hace unos pocos años, los resultados siempre fueran positivos y contribuyeran a la recaudación fiscal a través de Rentas Generales. Esto cambió a partir de la Administración Mujica y ejerciendo la presidencia del Ente el Sr. Raúl Sendic, sucedido por el Sr. José Coya.



Tal fue el desbarajuste que hubo que “capitalizarla” de apuro allá por el 1 y 2 de enero de 2016, en la que hicieron horas extra los “sacrificados” legisladores del FA para inyectarle unos 600 millones de dólares que obviamente tendremos que pagar durante varios años nosotros los contribuyentes y quienes nos sucedan.



El Presidente Vázquez, obligado por las circunstancias, se vio forzado a cambiar el Directorio del Ente, promoviendo a la Sra. Marta Jara, que hasta ese entonces lo hacía en Gas Sayago, la famosa empresa que es propiedad de UTE y de Ancap y que se suponía que iba a construir la planta regasificadora (¿le suena?).



Ahora se baten palmas por dos años de resultados positivos que se pretenden publicitar como consecuencia de la gestión de la nueva administración. Cabe preguntarse cuál fue la incidencia del nuevo directorio para ganar 14 millones de dólares en 2016 y 39 millones de dólares en 2017 luego de nuestro forzado aporte de capitalización más lo que hemos tenido que pagar de más por los combustibles cuando el petróleo había bajado a menos de la mitad su precio internacional. Analizando superficialmente los resultados de 2017 surge que unos 38 millones y medio de dólares resultan de las inversiones en subsidiarias, asociadas y conjuntas, por lo que la “gestión” en Ancap sólo aportaría medio millón de dólares.



Si se observa el Dictamen de los Auditores Independientes (KPMG) que es inusualmente extenso (más de cuatro carillas), se insertan varias salvedades en cuanto a la información que Ancap debió haber suministrado de su subsidiaria Carboclor S.A. de Argentina a través de Ancsol S.A. de Uruguay y de sus asociadas Conecta S.A (45% propiedad de Ancap) y Gas Sayago S.A (20,65%) por lo que el Auditor dice: ”Por consiguiente, no hemos podido concluir si la otra información es materialmente equivocada con respecto a estos asuntos”. Allí establece que “la otra información” se refiere a que la Dirección del Ente publicó un “Resumen de Memoria explicativa de principales variaciones en los estados financieros consolidados de Ancap y sus subsidiarias por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017” pero no incluye los estados financieros individuales y el informe de auditoría. Conviene señalar que Carboclor S.A. se presentó a concurso preventivo de acreedores en diciembre de 2016, dada la difícil situación financiera que enfrentaba con pasivos mayores que sus activos y con significativas pérdidas al final del ejercicio. Conecta S.A. se dedica a la distribución de gas natural en departamentos del sur de nuestro país, exceptuando Montevideo y no publicó balance en 2017 y sobre Gas Sayago S.A. se han registrado importantes pérdidas y su futuro es incierto. Las observaciones del Auditor externo sugieren que estas empresas le pueden traer más problemas a Ancap y que se deberían tomar medidas al respecto.

La pregunta es: ¿existirá voluntad política para hacerlas? ¿Con el gobierno actual?