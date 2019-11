Análisis posterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Conjeturas referentes al resultado de las primarias del 27 de octubre de 2019.



Cito una frase del filosofo Sir. Karl Popper “Los hechos (datos) siempre son objetivos, los comentarios no, están cargados de opinión (subjetividad)”.

Hechos: resultado no oficial de las elecciones primarias del día de ayer.



FA : 39,17%, en 2014 el 47,8% , (- 8,63%).

PN: 28,59%, en 2014 el 30 %, (- 1,41%)

PC: 12,32% en 2014 el 12%, (+ 0,32%)

CA: 10,88%

PERI : 1,38%

PG : 1,09%

PI : 0,97%, en 2014 el 3%, (- 2,03%)

UP: 0,81% en 2014 el 1%, (- 0,19%)

PVA: 0,8%

PD: 0,26% - Sin representación parlamentaria

PT: 0,06% - Sin representación parlamentaria

Por otro lado en el Plebiscito; SI 46,09% , 1,120,780 votos. NO aprobado por 3,91%.



Varias conjeturas: Primera, el 60% de los uruguayos desaprobó al FA y desea alternancia.



Segundo, el FA perdió aproximadamente 200,000 votos.



Tercero, un partido con solo 6 meses de existencia, sin aparato y con humilde apoyo económico, obtuvo mas del 10% de los votos, colocándose en 4 lugar pegado al tercero, sin dudas un éxito destacable.



Cuarto, tanto el PN como el PC mantuvieron los guarismos de 2014.



Quinto, El PI, perdió 2/3 partes de su electorado, para mi fue el más perjudicado.



Sexto, si bien no le alcanzaron los votos para ganar el plebiscito, logró 1.120.780 votos por el SI, dato no menor que muestra lo que opinan los uruguayos respecto a la seguridad. Se debe tener en cuenta que ningún presidenciable lo apoyó, ni tampoco un partido político...



Seguramente, ya lo vimos en las primeras entrevistas, los políticos intentarán justificar los resultados a su conveniencia.



¿Que pasará el último domingo de noviembre próximo?



Creo, lean bien creo, que habrá alternancia. Martínez no logrará dar vuelta lo que sucedió, siempre y cuando los partidos de oposición no se equivoquen, controlen los egos y eviten la mediocridad.



Esta es mi opinión.