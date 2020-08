Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Ley de Caducidad si bien fue considerada como una ley de amnistía, no tuvo esa finalidad y sí la de asegurar por vía de una ley que el pasado tendría justicia y claridad.



No debe olvidarse a tales efectos su Artículo 4, que precisamente mantuvo abierta la revisión del pasado.



Aclaro que no fui precisamente partidario de esa ley. Al contrario, trabajé activamente en lo que se conoció como el “voto verde” por todos los medios al alcance.



En ese entonces, con algunos amigos y compañeros dirigíamos, en Radio Fénix, un periodístico matutino y en lo que fue la primer entrevista de la Comisión por el “voto verde” estuvieron Elisa Dellepiane y Diego Terra, ocupando el espacio central.



Luego, otros varios integrantes fueron invitados y escuchados por la audiencia. Por lo tanto, queda muy claro lo que pienso y pensé de esa ley.

También es de recordar que todos los que nos dedicamos a lograr su caída por referéndum, estuvimos de acuerdo en que una vez conocido el resultado el tema quedaba zanjado por la ciudadanía y ya no tendría otras consecuencias.



Cuando 20 años después fue reflotado incluso por algunos comprometidos a no hacerlo, mantuve mi palabra y traté de explicar cuál era la base para tal posición. La ciudadanía reiteró su afirmación por la vigencia de la ley.



Cuando se abusó de una mayoría circunstancial parlamentaria reiteré mi posición contraria a pasar por encima de dos referéndums contrarios a su derogación. La razón aquí era el fallo de la CIDH sobre el conocido “Caso Gelman” y sus derivados.



Con todo el respeto por dicha Comisión, sigo pensando que dos ratificaciones por referéndum por parte de la ciudadanía no pueden ser objeto de otro trato en el país.



Entiendo que los pronunciamientos de la Corte se aplican a casos concretos y por lo tanto cada caso debe pasar por su consideración especial. Entonces, me parece justo fundar en el citado Artículo 4, todo reclamo por justicia y en consecuencia actuar de ese modo.



Una última consideración: me parece lamentable que, otra vez, organizaciones o personas que fueron beneficiados con una ley de amnistía, aún sin haber sufrido condena, intenten referirse a estas cuestiones. No tienen autoridad para hacerlo. Ni antes, ni ahora.