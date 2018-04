Amnistía patentes

@| El Congreso de Intendentes aprobó una amnistía para el pago de deudas de patentes de vehículos. Es una vergüenza que el que no paga siempre obtenga mejores beneficios que los buenos pagadores. Pero como para todo lo que sea gobierno central o departamental, lo que le importa es recaudar (critican pero todos son Astoris). Las amnistías son siempre un ítem para echar mano cuando pierden recaudación (ejemplo cuando el gobierno central hace descuentos de las contribuciones rurales). Entonces recurren a los “vivos de siempre” para conseguir dinero.



¿A nadie se le ocurrió pensar que si las patentes no fueran tan caras tendrían menos deudores? Y al que sea deudor contumaz, que le saquen el vehículo, así también resuelven el tema del amontonamiento de autos y falta de lugares donde estacionar.



Lo triste es que en esto son iguales todos los gobiernos departamentales (acá no hay divisas, son solo los políticos ávidos de dinero vs. el pueblo buen pagador cada vez más empobrecido). Es un hecho que desde el inicio de los tiempos, en Uruguay rinde más ser mal pagador que ser de los nabos de siempre que pagan en tiempo y forma. Así vamos.