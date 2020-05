Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La verdad que en estos momentos de aislamiento físico y social, uno tiene tiempo de leer, informarse y hasta incluso ir a los archivos para poder analizar los discursos de la ahora oposición y ver qué decía y hacía cuando era gobierno, hace poco más de 60 días.



Y da la sensación que sufren de una amnesia total, quizás motivada por el impacto que le causó la pérdida del poder (el golpe fue muy fuerte); quizás porque el que "como te digo una cosa, te digo la otra" de nuestro ex Presidente Mujica ya contagió al resto del FA, como una especie de coronavirus partidario, o quizás también por mala fe.



En momentos en que al país le toca atravesar una tormenta como nunca en su historia tuvo que pasar, de carácter mundial y que dejará secuelas que hasta ahora no podemos mesurar, los muchachos del FA se enfrascan en una lucha interna, del tipo de las que estamos acostumbrados previo a una elección. Y lo vemos desde posiciones moderadas, o que se suponen más moderadas del Ec. Bergara o del Cr. Ferreri hasta llegar a los extremos del MLN o el MPP.



En el medio, un amplio abanico de perfiles con opiniones a cual de todas más disparatadas, expresadas por la Ing. Cosse entre otros y "otras".



Dejo por fuera expresamente al Cr. Astori, porque realmente con su propuesta de gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior, me dejó tan perplejo que no creo que quiera competir en la interna del FA, sino que simplemente su memoria RAM colapsó. Imagino que con esto, la revista Global Market, aquella que en el 2018 lo catapultó al premio de mejor Ministro de Economía del año, debe haber cerrado.



Este mismo FA, que dejó al país enfrascado en una verdadera crisis económica, antes de la pandemia, con un 5% de déficit fiscal y una fragilidad tal que bastaron 15 días para que se destruya el entramado social, viene ahora a decir que el gobierno del Presidente Lacalle tiene una oportunidad histórica gracias a que le dejaron como "herencia" más de US$ 2.500 millones en créditos aprobados, con años de gracia, etc.



Realmente no veo dónde está la gracia, así gobierna cualquiera, ¡dejando créditos aprobados! ¿Cuál es el mérito? ¡Vaya tupé!



Orgullosos tendrían que estar si hubieran dejado al país con un superávit por un importe equivalente luego de más de 10 años de crecimiento,

¡En qué mejor posición estaríamos ahora si no se hubieran perdido los millones de Ancap, los de Pluna, los de la Regasificadora, y tantos curros más!



Si volviera el sketch de Ciclisto Pedales, diría que se deberían tomar una pastilla de Fosfotimol, con un té de humildad y silencio.