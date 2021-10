América tiene que despertar...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Y entender que, si Cuba no se libera, América seguirá atada.



Debemos ser más proactivos al respecto, apoyando y participando en su proceso de liberación.



Como demócrata y republicano defiendo y respeto la libre determinación de los pueblos, pero, cuando estos tienen la potestad de decidir.

Al pueblo cubano nunca les dieron esta opción.



Por esto y tomando en cuenta la injerencia que el régimen comunista de Cuba ha ejercido en nuestros países desde los años 60, organizando y adiestrando los grupos terroristas en todo el continente, para aniquilar la democracia e imponer su ideología totalitaria, entiendo que amerita nuestra participación activa en el proceso.



Recordemos que, estos grupos disfrazándose cobardemente de civiles cometieron atroces hechos y nos convirtieron a todos como sospechosos, dejándonos sumidos a duras dictaduras.



Es cierto que perdieron esa batalla, pero, no conforme con las consecuencias que nos dejaron, cambiaron su estrategia pasando a infiltrarse en puntos claves como ser, sindicatos, política, educación, cultura, administraciones estatales, etc.



Con los derechos y libertades que les brinda la democracia, organizan y desarrollan distintas medidas con el objetivo de crear caos, trancar toda iniciativa del gobierno, crear el desánimo en la población y generar pérdidas económicas.



Hemos sido testigos de lo sucedido en Chile y Colombia, donde impulsaron manifestaciones excesivamente violentas, buscando provocar la inevitable represión para controlarlas y victimizarse. Todo orquestado desde el Foro de Sao Pablo.



Hoy el Pit-Cnt-FA (así, sin la conjunción “y” porque son una sola coalición política que responde al Foro de Sao Paulo), no es el FA “romántico” de Seregni.



Es más, podríamos afirmar que pasó de ser un frente amplio a un frente concentrado en ideologías radicales comandado por el MPP y el Partido Comunista.



Como en los 60, Uruguay no cuenta para ellos. Su objetivo es imponer una red latinoamericana totalitaria y corrupta.



Es imprescindible estar atentos a su accionar y no dejarnos embaucar con falsos relatos y acompañar sus medidas, porque solo buscan entorpecer el normal funcionamiento del país.



Insisto, es fundamental entender que mientras Cuba esté atada, América no será libre.