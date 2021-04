Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno anunció en los últimos días un paquete de medidas para combatir los efectos económicos del Covid 19.



Está muy bien, la pandemia ha arrasado con parte de la sociedad. Pero ocurre que en la larga lista de contemplados en las distintas áreas de la sociedad vuelve a omitirse, como si no existieran, a las amas de casa. Que son algo así como unas 200.000.



Las amas de casa son una parte importantísima de la sociedad; son aquellas mujeres que renunciaron a encarar una vida independiente, y se han concentrado en su hogar, su familia y, sobre todo, la atención y educación de sus hijos. Cumplen un horario de 24 horas; cocinan, lavan, limpian, hacen todo todos los días dentro de cuatro paredes. Han renunciado a parte de su vida para ser el pilar del hogar y de todos los que allí viven. No tienen día libre y menos recursos económicos propios.



La crítica es a este gobierno. Pero no solo a este gobierno sino a todos los anteriores también.



No es un tema de ideología, solo de sensibilidad y de contemplar y atender una realidad que rompe los ojos. Parece increíble que para regalarle un caramelo a su hijo chico o a su nietita tenga que pedir plata prestada.



Ojalá en este tiempo de pandemia la clase política reflexione, tome en cuenta esta injusticia y busque la manera de paliarla.