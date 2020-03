Alza de precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace tiempo que no ha salido a luz ningún economista ni la academia, para dar explicaciones del porqué el alza incontenible de los precios.



La más elocuente podrá decir que perdimos competitividad, que el tipo de cambio no ayuda, que nuestra capacidad productiva es limitada, que los mercados globales están satisfechos, que el costo de inversiones es alto, que el gobierno pone trabas, que los sindicatos ocupan empresas, que la OIT es mal recibida, que el consumo interno, que la deuda externa, que las inundaciones, que el Mercosur, etc.



Pero nadie pone el ojo en la dinámica de los mercados, en el precio del gasoil, en el costo de refinación del crudo, el IVA más caro del mundo, sólo por nombrar cuatro potenciadores.



Hoy la oferta de alimentos al consumo está en manos de privados sin ninguna participación del Estado, lo cual es más que una falla de mercado, es una anomia estatal.



El Estado debe participar de los mercados de bienes y servicios para regularlos, generar eficiencia, equidad y crear tendencia de precios a la baja.



Mercado de abasto y puestos de subsistencia, generan alternativas al consumidor de la canasta básica.



La baja del precio del gasoil, combustible de uso exclusivamente industrial y productivo, generará una baja del costo logístico de la distribución de alimentos y bebidas, situándolos en valores más razonables si va asociado a lo anterior.



La importación de combustibles debe superar cuanti y cualitativamente a los refinados, puesto que los costos de producción, mantenimiento y distribución de refinados es uno de los más altos del mundo.



Los países refinadores de crudo son los del primer mundo, mientras que los importadores de refinados son los emergentes y del tercer mundo.

Desde la fundación de Ancap, Uruguay creyó que podía ser parte de la elite de países ricos, la tan dudosa y veleidosa Suiza de América; y sin serlo alguna vez, no se adaptó a su cruda realidad de hoy, momento en que su deuda externa es igual a su PBI; todo lo que produce en bienes y servicios lo genera para pagar a acreedores internos e internacionales.



Refinan petróleo: EE.UU., Canadá, México, China, Japón, países árabes. Importan combustible: Rusia, Emiratos, Luxemburgo, Italia, España, Lituania, Estonia, Guatemala, Argentina, Irak, Brasil, Chile, Suiza.



Uruguay tiene el combustible más caro del mundo y así carestía en cascada, porque una vez fue Campeón del 30 y se le ocurrió crear Ancap.



Ya que estamos, ¿qué tiene que ver el combustible con el cemento? ¿Con cemento se hace alcohol, Espinillar y naftas?



Si esto continúa rumbo a la eternidad, como así parece, entonces nos quedaremos pagando deudas externas impagables, pero con 15 Copas América y cuatro estrellitas en la camiseta, pagando lo que deseen las corporaciones internacionales proveedoras de alimentos.