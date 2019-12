Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Prendido durante el día



He notado en numerosas calles y avenidas de la ciudad de Montevideo, que a plena luz del sol, los faros del alumbrado público (que lo pagamos los contribuyentes), están prendidas a todo fulgor. Estas luces las necesitamos de noche y también al anochecer, no durante el día, ya que nuestro astro rey, el sol, brilla e ilumina toda la ciudad.



¿Porqué la UTE no se da cuenta y/o por aludida, cuando se le avisa que durante el día, que no necesitamos luz eléctrica? Ellos no tienen un reloj eléctrico que pudieran hacer funcionar para toda la ciudad, de que a determinada hora, se prendan y se apaguen las luces de la ciudad. ¿Es eso tan caro que aumentaría nuestras facturas? Ya tenemos descripto en la factura, luces a mercurio. Pero, no pareciera que les hace mucha diferencia…



Bueno, nosotros no queremos pagar más -ya bastante pagamos- pero tampoco necesitamos tanta luz. El sol nos alcanza durante el día. Y, si fuera por los asaltos y rapiñas, a los ladrones no les hace diferencia, el día o la noche, ¡asaltan a plena luz del día, sin necesidad de iluminación pública!