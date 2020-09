Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Perdedor de las elecciones por sus malas gestiones, el Frente Amplio ahora se arroga el derecho de criticar todo lo que sale del partido ganador, con la soberbia de creerse infalible y dueño absoluto de la verdad.



No da tregua al nuevo gobierno que asumió e inmediatamente le sobrevino una tremenda crisis nacional e internacional. Después de entregar el país con un déficit fiscal insostenible; con pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo; con miles de personas al borde o en la pobreza; después de haber perdido miles de millones de dólares en Ancap, Pluna, regasificadora, Alas U, etc., ahora critica y exige. Su metodología es hacer todo para dificultar la situación, porque para ellos peor es mejor (para sus intereses partidarios).



¡Ya es insoportable!



En tiempos de crisis los que quieren a la Patria no destruyen, dejan de lado sus intereses partidarios, ayudan y aportan.



Como en el 2002, el Frente Amplio piensa sólo en sus intereses partidarios y no en el país.



Ahora con el tema de las “actas” al quedar sin defensa ante lo obvio, sale a atacar como sea.



Es un partido que demostró que no está a la altura.