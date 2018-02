Altercado con Vázquez

La mentira



@| Los episodios acaecidos en la tarde del lunes en la puerta del Ministerio de Ganadería, han sido lamentables desde todo punto de vista.



Vázquez sólo asistió para informar sobre algunas medidas que el ejecutivo adoptará para intentar paliar, en parte, los problemas planteados por el agro. Pero los problemas de esta reunión se dieron afuera y no en la sala.

El Presidente pensó en una charla como la que tuvo en su momento con los cincuentones en Plaza Independencia, y se encontró con un grupo de personas que comenzó a increparlo y acusarlo de tomar medidas infructuosas ante la gravedad de la situación. En ese mismo momento el Sr. Vázquez debió darse media vuelta y retirarse pero se jugó “un Mujica” y terminó espantoso.



Es muy cierto que en nuestro país se respetan todas las investiduras y mucha más la presidencial, incluso me animaría a decir que la hemos respetado más veces que algunos presidentes “olvidadizos” del cargo a la hora de hablar. Dentro del grupo de personas que esperaba a la salida del ministerio hubo algunos que le faltaron el respeto a la Institución Presidente, pero esto es mucho más perdonable que la actitud que adoptó el Sr. Vázquez.



Intentó dar cátedra con su soberbia habitual sobre precios de petróleo y tasas consulares, ponderó una rebaja de $3.000 mensuales en gasoil a un tambo chico como si con eso cambiara toda la ecuación económica, habló del precio de la electricidad y comenzó a perder la compostura cuando le propusieron vernos en las urnas. Ahí acusó a los presentes de participar de un movimiento político y se quedó solo al grito de Uruguay, Uruguay…

No conforme con la lamentable actuación dada hasta ese momento, se trenzó con un colono para ver quién era más mentiroso. Porque si partimos de la base que el colono estuvo mal en acusar al Presidente de mentiroso (dada su investidura, no sus dichos), también el Presidente estuvo muy mal en llamarlo “mentiroso” en reiteradas oportunidades. El respeto debe ser mutuo y en éste gobierno hay sobrados irrespetuosos que por ostentar un cargo creen tener derecho a decir lo que se les plazca.



Pero lo peor estaba por venir pues en la mañana del martes en la página oficial de la presidencia se daba cuenta de quién era el colono que se cruzó verbalmente con el Presidente. Un verdadero disparate dar a conocer el perfil personal de esta persona con el solo fin de desacreditarlo, pues no se entiende otra razón para publicar que es un deudor contumaz, ocupante de tierras impagas y demás datos personales.



En resumidas cuentas todos andan mal, los que insultaron a Vázquez, el mismo Vázquez que les respondió y los arengó al grito de Uruguay, y el ocurrente autor de la información publicada en la página web, del cual nadie dijo nada.



Ya va siendo hora de terminar con los discursos y comenzar con las acciones. Parece que en estos días tendremos la felicidad de que el Ministro Astori conteste una por una las mochilas de Durazno. Flaco favor se hace el gobierno saliendo a responder con excusas que ya nadie cree y menos del Ministerio de Economía.



Una respuesta seria a los reclamos del agro y de toda la sociedad sería marcar una agenda como hicieron con UPM.



Y no digo que esté bien esa agenda, pero es una agenda que hoy por hoy el resto de los problemas de nuestro país, y que son muchos y variados, no tienen. Vamos sin rumbo y por si no lo saben la tormenta que se avecina es grande.