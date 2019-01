@| Como uno de los pocos (seguramente, por “la biología”) fundadores sobrevivientes del Frente Amplio de 1971, quisiera opinar sobre las resoluciones del Plenario del pasado sábado 15 de diciembre de 2018.



A Sendic lo suspendieron solamente para evitar que sea un estorbo electoral, no porque condenen sus corruptelas.



En cambio a Almagro lo echaron por estar contra las dictaduras, no sólo en Venezuela sino también en Cuba.



El mismo FA que no expulsó al PCU cuando apoyó la invasión de Angola por las tropas castristas o la de Afganistán por las tropas soviéticas.



Hace décadas me aparté de esa coalición, a la que llamo fraude tupacomunista, luego de haber sido preso político y exilado en la dictadura, cuando comprendí que lo domina el comunismo totalitario, que quiere para nuestro país una dictadura como las citadas.