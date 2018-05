Allanamientos nocturnos

@|Parece mentira que en los momentos que se viven, todavía esté vigente esta normativa.



Si los cercan de noche hasta la madrugada tiene todo el tiempo de destruir pruebas o pasarlas a algún vecino y no sería de extrañar que tengan túneles para pasar de una manzana a otra.



Me queda una duda, si el día amanece nublado, ¿hay que esperar que salga el sol?



Hay que recordar que en 1830 existía también la pena de muerte; ahora sólo la pueden aplicar los delincuentes.



La oportunidad de juntar firmas es una de las pocas posibilidades que nos quedan; no la desperdiciemos. Los que las critican no ofrecen otras soluciones, sólo confían que no les va a tocar a ellos.