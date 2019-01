Allanamientos en Ciudad Vieja

@| Por la mañana del jueves, Ciudad Vieja se vio un tanto conmocionada por allanamientos en bocas de pasta base, algo que se venía denunciando desde largo tiempo.



En distintos puntos de este barrio se pudo ver una fuerte presencia policial realizando inspecciones en pensiones y casas, lugares donde es comentario popular que se comercia descaradamente con drogas y otras sustancias nocivas, entre ellas la pasta base.



En estas circunstancias cabe pensar que las autoridades hicieron lo correcto, lo que corresponde por así decirlo, pero también es preciso reconocer que se trata de una realidad de muy larga data.



Y como para muestra alcanza un botón debo decir que en los tiempos en que se reunía la mesa de convivencia de Ciudad Vieja, eran varios los vecinos que en forma recurrente denunciaban a las autoridades policiales sobre lugares bien conocidos como “puntos de venta”.



A toda hora, durante el día, durante la noche, siempre hubo intensa actividad entorno a tan nefasto comercio, sin que se tomaran las medidas correspondientes.



Pero parece que alguien entendió que había que hacer algo al respecto y por eso toda la movida que fue posible observar esta semana. Claro está que se debiera realizar allanamientos prácticamente todos los días, para desmotivar a los delincuentes que se benefician con tan rendidor negocio.



También es obvio que los vecinos no colaboran en su totalidad, sea por temor, sea porque conocen a los traficantes, sea por conveniencia, lo cual es lamentable si tenemos en cuenta que se trata de personas que no les importa la vida del prójimo.



Solo espero que todo esto sea el comienzo de una modalidad recurrente y que no se trate nuevamente de otra movida “para llenar el ojo”, únicamente para mejorar la imagen de ciertas autoridades ministeriales.