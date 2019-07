Alimentos nocivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno se ha ocupado de lo que hace mal para la salud, principalmente el cigarrillo, con una campaña muy exitosa.



Ahora se está ocupando del alcohol y los alimentos con exceso de grasas y azúcares que deben etiquetarse. Son etiquetas de color negro advirtiendo su contenido elevado de estos productos.



Sin embargo, pululan en la ciudad los puestos de venta de tortas fritas con gran aceptación. He visto gente esperando a ser atendidas; no es cuestión de barrios ya que en las ferias de Pocitos existen.



Simplemente quiero que algún profesional me explique si la grasa y la harina fritas no hacen daño.