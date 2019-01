Alí Babá está de vacaciones en Punta

@|Desafortunadamente no está solo y los cuarenta bandidos que lo acompañan han encontrado una gran familia local.



No, no son los pequeños delincuentes chilenos o brasileños -los únicos a los que la policía parece atrapar y de los que la prensa habla para tranquilizar a la gente- sino los locales, quienes comercialmente rastrean al turista como verdaderos piratas del Caribe.



Claramente, el comerciante de Punta del Este ya ha encontrado la solución a la disminución del número de turistas argentinos: basta con subir los precios para que, gracias a los que vinieron, el beneficio sea tan alto como el del año pasado para poder descansar durante los próximos nueve meses, como cada año.



Pero no es la clientela rica la que está en el punto de mira, porque los precios del caviar y el champán hechos en Francia no han cambiado mucho. Por otro lado, los precios de los bienes de consumo cotidiano están alcanzando máximos himalayos.



Mencionaré por ejemplo las patatas a 140 pesos, la pimienta a 150 pesos y, como guinda del pastel, una pequeña fiesta de fin de año cuyo menú ofrecía un “menú ejecutivo”, apenas mejorado por las bebidas ilimitadas, por la modesta suma de... ¡260 dólares!



Sería bueno que las autoridades turísticas, en lugar de ir a las ferias a distribuir material impreso sobre la maravillosa vida en Punta del Este, visitaran y controlaran estos lugares, para que este país que se cree un destino turístico de primera, pueda seguir siéndolo para toda la eternidad.

Basta con señalar que Francia, aunque tiene el mayor número de turistas anuales del mundo (89 millones de turistas/49.000 millones de ingresos), tiene menos ingresos que España (82 millones de turistas/87.000 millones de ingresos). ¿Por qué? Esencialmente porque el servicio y la “bienvenida” del vecino ibérico es de mejor calidad...



Si “matas” al turista, él gastará menos y sobre todo dará lugar a una publicidad muy dañina y muy difícil de revertir (los que vinieron nunca volverán, ni sus familias, ni sus amigos).



¿Podrá alguna vez la profesión turística uruguaya planificar sus acciones para lograr objetivos que no sean sólo para los 3 meses del año? Después de 10 años de observaciones, tengo grandes dudas y es una lástima.