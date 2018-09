¡¡Que alguien le avise al Presidente!!

@| Pese a su larga ausencia en actos públicos y frente a la prensa, a las 12:00 en punto llegó el presidente Tabaré Vázquez al Hospital Pereira Rossell para la asunción de las nuevas autoridades del centro hospitalario.

Luego de la ceremonia protocolar, el presidente permitió luego de varios meses, permitió que los periodistas lo rodearan y le pregunten.



Entre ironía lanzadas a la oposición, inapropiadas para la época que vive el país, el presidente intentó explicar la “excelente” conducción política y económica de los tres gobiernos de su partido político.



Pero, siempre hay un pero en la intervenciones del presidente, a Vázquez, le falló la memoria y la información.



Con total soltura, ante una consulta sobre los bolsos que desde Argentina ingresaron a Uruguay, el presidente afirmó ( no sé si con ironía ) que “si entraron bolsos con dólares, se debe a la solvencia del país y a la solidez, pues acá no se puede lavar dinero” y que Uruguay “ha sido reconocido como el país más transparente de la región”.



Como se ve que el presidente está mal informado o quizá es cierto el rumor popular que su salud mental no es la mejor, me permito recordarle, para no extenderme demasiado, solo tres casos de lavados que se hicieron desde Uruguay y no le recuerdo los que están en investigación.



1- Estafadores turcos lavaron al menos US$ 8 millones en Uruguay usando el sistema financiero.

Dos personas implicadas en la maniobra están dispuestas a negociar con el fiscal, lo que implicaría aceptar que cometieron el delito del que se los acusa.



2- Condenan al PP español cuyo tesorero lavó dinero en Uruguay.



3- En Uruguay se lavó las coimas de Odebrecht en Argentina.

Desde dos guaridas fiscales transfirieron al menos US$ 11 millones de Odebrecht a una empresa uruguaya instalada en Zonamérica.



Seguramente alguna persona del entorno del Presidente, podrá leerle esta información e informarle al presidente que en Uruguay se lava mucho dinero que pudieron entrar en bolsas, en barcos, en aviones, en el Tren de los Pueblos Libres , etc.