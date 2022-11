¡Alerta, luz amarilla!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unas semanas, se anunció que se iban a equipar con inteligencia artificial ciertos semáforos de la ciudad.



Bienvenido sea si su objetivo es ordenar y agilizar el tránsito como se informó, por lo que, espero que no prime un interés recaudatorio.



Pero mi carta va más por el interés de sensibilizar a la Intendencia para que, aparte de inteligentes, los semáforos sean más realistas e inclusivos.

Específicamente me estoy refiriendo a la regulación de los mismos para que le den más tiempo a la luz amarilla, como vemos en la mayoría de las grandes ciudades.



Hoy, el tiempo promedio de la permanencia de este aviso es de 3 segundos aproximadamente, lo que trae aparejados problemas tanto a peatones como a conductores.



Como es del conocimiento de todos, la luz amarilla es un llamado de atención de que el semáforo va a cambiar su estado, o sea de habilitado a deshabilitado.



Como conductor, ante esta situación me he visto en la disyuntiva de acelerar o frenar bruscamente. Ambas maniobras producen una serie de riesgos innecesarios.



Pero, lo más frecuente y grave se padece como peatón. Matemáticamente si una persona sin problemas de movilidad se encuentra en la mitad de la calzada, no va a poder llegar hasta la acera antes de que se produzca el mencionado cambio.



Permítame contarle una experiencia personal. En una ocasión, me encontraba en el medio de la calzada cuando la luz cambia a color amarillo y un camión, cumpliendo con la norma, amablemente me cedió el tiempo para llegar a la acera.



Sin percatarnos, ni el motociclista que al ver que el semáforo lo estaba habilitando siguió su marcha, ni yo que casi estaba por llegar a destino, nos íbamos a encontrar abruptamente detrás del camión. El desenlace podría haber sido fatal, pero por suerte, después de un “amable” intercambio de “saludos”, ambos dos proseguimos nuestro camino sin mayores consecuencias.



Lo insólito de este hecho anecdótico es que a los dos nos asistía la razón.



Por este motivo, quiero trasmitirles la inquietud con el objetivo de eliminar un problema que tiene una muy simple solución.