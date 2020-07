Alerta emocional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Pasan los días, meses y años, y la estadística en lo que refiere a suicidios no desciende.



Seguimos figurando con los índices más altos en América, y no quisiera saber a nivel mundial.



Claro que hablar de estadísticas es frío, ya que la presente refiere a la pérdida de ciudadanos, amigos, conocidos, vecinos, etc.



Hay ciudades o zonas más afectadas y bien definidas, quizás rangos etarios y demás variables que sería urgente analizar y trabajar en ello lo antes posible, ya que creo esta problemática supera otras causas, como los accidentes de tránsito, etc.



Cuando nos ven o nos refieren desde el exterior, la imagen que damos como sociedad y país, es otra.



Nos suelen ver como una sociedad tranquila, amigable, sociable, como un país "natural", con cierta lentitud... y elegido como destino.



Estas estadísticas indudablemente reflejan todo lo contrario.



No creo que falten profesionales, ni elementos para poner fin a esta enfermedad silenciosa y oculta.



El problema existe, debe incluir muchas variables en las que trabajar sabiendo que bajo esa imagen de " país chico y tranquilo", hay un mar revuelto.