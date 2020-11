Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La actuación del Ministerio de Salud Pública, liderada en forma brillante por el Dr. Daniel Salinas, no alcanza si los uruguayos no actuamos con responsabilidad y patriotismo.



Venimos observando como personas manifiestan por la Avda. 18 de Julio sin barbijo y sin guardar distancia, amontonados como animales.



Luego tenemos los bailes y fiestas clandestinas, como que poco o nada les importa; y para completar, hace pocos días, nada menos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores una fiestita terminó con 5 contagiados y como 30 en cuarentena.



¡Y los que cumplimos a raja tabla estamos en el horno!



Dentro de pocos días voy a cumplir 80 años, hace más de 7 meses que estoy "preso" y cuando salgo lo hago con barbijo y usando permanentemente alcohol.



Mis hijas no vendrán y los amigos tampoco, porque cuando nos cuidamos estamos cuidando a los demás.



Nuestro Presidente dijo que quiere que los uruguayos actúen con libertad responsable.



Es lamentable que muchos no entiendan el mensaje.