Aire acondicionado y ventilación

@| Sobre el tema del título, he leído en El País del pasado miércoles 12 de febrero, que "El Parlamento gastó $ 10 millones en 60 aparatos de aire acondicionado para intentar cumplir un reclamo sindical de mayor ventilación".



Como especialista en el tema - HVAC&R Eng. por sus siglas en ingles - deseo efectuar las siguientes precisiones:



A) Los aparados de aire acondicionado para cumplir su función térmica y de ventilación deben recircular un porcentaje del aire interior, y a su vez tomar otro porcentaje de aire exterior para cumplir su función de ventilación. Los porcentajes de aire a recircular y a tomar del exterior varían según las condiciones del local a acondicionar tales como: volumen del local a acondicionar, cantidad de personas, iluminación, equipos que suministren calor, etc. En condiciones tipo se recircula un 75 - 80%, y se toma del exterior un 25 - 20%.



B) Existen hoy en plaza y en el mundo unos aparatos - generalmente de poca capacidad - que andan entre los 9.000 Btu/r, 12.000 Btu/hr, 16.000 Btu/hr, 24.000 Btu/hr, incluso pueden llegar hasta 36.000 BTU/hr. A esos aparatos se les ha dado por identificarlos como "Split System" - Sistema separado en español, para diferenciarlos de los "Window Units" - equipos de ventana en español. Split System significa, ni más ni menos, que la unidad condensadora se encuentra ubicada en el exterior separada de la unidad evaporadora que está ubicada en el interior. Vale la pena aclarar que el "Split System" describe a cualquier sistema que tenga la unidad condensadora en el exterior y la unidad evaporadora en el interior no importa su capacidad de enfriamiento/calentamiento. Pero lo que importa destacar es que aquellas unidades que no toman aire exterior - generalmente las que van de 9.000 hasta 24.000 Btu/hr - no ventilan, por lo tanto no son acondicionadores de aire, sino simplemente unidades de enfriamiento/calentamiento de aire interior, recirculándolo infinitas veces.

Por lo arriba expuesto me pregunto: ¿Se habrán adquirido realmente Acondicionadores de Aire o simplemente Unidades de Recirculación de aire cambiando solo su condición térmica?



Si adquirieron las segundas, no cumplen con el requisito sindical de "mayor ventilación". En realidad no efectúan ningún tipo de ventilación.