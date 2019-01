Aguinaldo para pasivos

@|Soy consciente de que es un tema recurrente; pero, ¿es constitucional que una persona que aporta toda su vida sobre el aguinaldo, cuando se jubila no tenga derecho al mismo por la imposición de una franja tope de cobro de haberes de jubilación mensual?



No puedo decir que no lo pagan, ya que los que cobran jubilaciones más que miserables, lo estarían cobrando, o mejor dicho estarían cobrando “una partida”.



En esta ocasión, serían cerca de 160.000 jubilados y pensionistas que recibirán 1.978 pesos, un 10% más que el año pasado. Esta “partida” sólo puede ser cobrada por jubilados y pensionistas que cobren mensualmente hasta 11.544 pesos y que a su vez, integren hogares con ingresos promedio no superiores a ese monto. ¿Pero hoy día quién define una remuneración como miserable? Si la canasta familiar ronda los 80.000 pesos, ¿qué hace que una persona que se jubila con 60/65 años, deje de percibir derechos adquiridos por los que aportó por su aguinaldo? ¿Qué hace que no sea considerado familia?



Esto no es de hoy, ya viene desde hace décadas; pero porqué debemos seguir subsidiando al Estado, a los que sólo viven de ser “pobres” sin dar nada a cambio y a los que les dan a cambio de un voto.



Tenemos nuestros derechos; pero dudo mucho que los mismos sean considerados y menos con retroactividad.



Entonces me pregunto, no por mí, sino por mis hijos y nietos: ¿por qué el Estado no deja de recaudar lo que hoy cobran los activos por concepto de aguinaldo si lo que hace es de cierta manera una apropiación indebida “a futuro” de los haberes de la gente?



Se escuchan ideas abogados, ¡para abogar por los jubilados! ¿O no las hay porque nuestra causa no da minutos de televisión, radio y periódicos? Entonces, ¿qué nos queda a los pasivos? Parafraseando un poco a los temas “cool” del momento; los jubilados somos el último orejón del tarro. No damos créditos políticos, no tenemos peso ni para salir en la prensa; pero se podría decir, ahora que también está de moda que los jubilados “Me too retired” y el que no lo entienda, que deje ya la política, porque lo que sufrimos los jubilados es desprecio por parte de la sociedad política, siendo agredidos y violados en nuestro derechos.



¡Se esperan apoyos twitteros!



Leamos los programas y las propuestas de los precandidatos, que seguramente no figuremos en su agenda; ha y para que no digan que los jubilados hacemos diferencia de género, incluyo a las precandidatas.