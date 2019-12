Aguinaldo a militares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Deseo que se haga publico para todo el personal subalterno de las FFAA que, El Director del Servicio de retiros y pensiones militares el Coronel César Ifrán dio la orden de retener el Aguinaldo correspondiente al 2do semestre de 2019 para los pasivos jubilados por la Ley 17819 (retiro por acumulación de años), la explicación que se brindó es que dicho pago no se realizará más.



Deseo aclarar que he estado cobrando el aguinaldo desde el año 2013, lo que deja en claro que la ley mencionada autorizaba dicho pago, el Sr. Director mencionado no ha aclarado que es lo que pretende hacer con todo el dinero retenido, mi pedido es que alguna autoridad competente explique que es lo que esta ocurriendo.