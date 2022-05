Sin agua potable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Solicité conexión a la red de agua potable para El Fortín de Santa Rosa, km. 41.500 de ruta Interbalnearia, entre Salinas y Atlántida, a mediados del año pasado. El 6 de octubre quedó formalizada mi solicitud y el 22 de febrero de este año firmé y pagué la conexión al contado.



Pasan los días, semanas, meses y OSE no cumple con su cometido.



Llamo a las oficinas de Atlántida y me entero que no se están realizando conexiones por distintas causas: falta de personal, falta de suministros y (me dicen) cada día un nuevo inconveniente.



OSE no está cumpliendo con uno de sus cometidos esenciales por lo que Salinas, Marindia, Villa Argentina, Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata, La Floresta, Costa Azul, Bello Horizonte, Guazuvirá Nuevo, Guazuvirá, San Luis, Araminda, La Tuna y Los Titanes no pueden acceder a la conexión a la red de agua potable.



Pregunto qué debo hacer, a quién dirigirme. Respuesta: “presente una nota”.



Esta situación amerita llamado a responsabilidad y pasos al costado de unos cuantos directores y gerentes. No tienen vergüenza y les importa muy poco (o nada) cumplir a cabalidad el esencial servicio de suministro de agua potable a la población. Y lamentablemente, me imagino, y puedo inferir, que esto debe ser el botón de la muestra; OSE está en proceso de decadencia y renuncia a prestar los servicios que se le asignaron.



Más que respuestas se esperan renuncias y sumarios.