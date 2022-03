Agua para el molino celeste...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|“La marcha del 8M le va a restar a la campaña del sí”, declaró la Sra. Valeria Ripoll, agregando que seguramente no participará de ella. Adujo que es un error de concepto, hasta filosófico si se quiere, pensar que el 8M solamente debe ser celebrado en su reivindicación de la mujer por los sectores de la izquierda, como si el resto de las uruguayas no pudieran o debieran defender sus derechos.



Realmente y creo ya haberlo expresado en fecha similar en la prensa, no comparto en absoluto esa reivindicación que penaliza al varón por el solo hecho de serlo. Al contrario y en la mayoría de los casos, felizmente, son nuestros compañeros de ruta con quienes compartimos nuestras vidas, con sus sombras y sus luces y con quienes nos apoyamos firmemente para seguir el rumbo.



No desconozco que hay hombres que usan y abusan de sus mujeres o son destratadas en sus trabajos por las jerarquías, generalmente. Por suerte vamos ganando espacios, en manos de los hombres.



Sin embargo, son muchos más los varones que respetan, ayudan, comprenden y comparten sinceramente sus vidas y o trabajos con sus pares femeninas.



Marie Curie decía: “Si tuviera que demostrarle a los hombres lo que valgo, estaría en cierto sentido admitiendo mi pequeñez frente a ellos”. Y de ninguna manera debemos las mujeres sentirnos así, ni tener que demostrar nuestras fortalezas ante nadie.



Dicho esto, no significa que dediquemos nuestras vidas a competir con nuestros compañeros varones como si fuéramos enemigos en este mundo.

Cada uno en lo suyo y todos en paz.



De ahí el título de mi carta porque apoyo absolutamente lo declarado por la Señora Ripoll; con estas patéticas actitudes, tendenciosas y llenas de odio y en este año especialmente sesgadas políticamente en un solo sentido, consiguen lo contrario de lo que se proponen: llevan agua para el molino “celeste”. Porque son muchas las mujeres que, habiendo participado otros años de la marcha, hace ya tiempo que dejaron de hacerlo dado el cariz violento y discriminatorio de la misma.



Creo que antes de pensar en acciones que sirvan a sus fines, las mujeres y en general muchos de los votantes del Sí, deberían reflexionar sobre la conveniencia de las mismas.



Las patinadas son demasiadas; seguramente en cada una de ellas el agua entra a raudales en el molino del No.