@|En Barcelona se puede acceder al líquido tan esencial para la vida, a un promedio de 4 pesos el litro.



Si nuestro país está sobre un acuífero tan importante, sugiero realizar un estudio e invito a todos los dirigentes políticos a evaluar cómo mejorar la accesibilidad al agua potable a valores racionales, ya que no todos acceden a los servicios de OSE.



En España, el supermercado Mercadosa tiene a $4 el litro de agua y en Uruguay a $20, a excepción de algunas ofertas.



No busquemos culpables. Trabajemos juntos por una solución.



Una familia con tres hijos sin acceso a OSE puede dilapidar hasta $36.000 anuales, sólo de agua.



Más canillas de agua filtrada de libre acceso puede ser la solución.



No es para rezongar. Es para reflexionar sobre la vida y el acceso a tan básico insumo.