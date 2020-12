Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Señora Cosse:

Por la presente felicito a usted por su triunfo en la Comuna Capitalina. Como habitante de Montevideo y conociendo su espíritu emprendedor y su capacidad de creación, contamos con que cree una revolución en muchos aspectos de Montevideo.



Estoy segura que está al corriente de que el agua empezó a cotizar en la Bolsa, al igual que el oro y el petróleo.



Nuestro país es rico en este producto; pienso que es hora de que se incluya en la educación, con mucho más énfasis, el cuidado de la misma.

También que la Intendencia, mediante propaganda por los canales televisivos, eduque e informe sobre la importancia de la calidad y conservación del agua en la salud de cada uno de nosotros.



La gente no tiene consciencia ni responsabilidad; tiran basura en cualquier espejo de agua. Por ejemplo, fue impresionante la cantidad de basura que sacaron del lago del Parque Rodó.



El arroyo Miguelete, donde hace muchos años era un hermoso paseo recorrer sus orillas, hoy es un pozo infecto lleno de mosquitos y del que hasta ahora ningún Intendente tomó en serio la tarea de limpiarlo.

Aunque no bastaría con eso, sino que debería haber personal que controle, recorriendo por ejemplo en motos o a caballo.



Lamentablemente, los montevideanos somos hijos del rigor, por lo que debería establecerse multas de peso o detención con penas no monetarias, sino por ejemplo tareas comunitarias de limpiar, cortar el pasto de las orillas, carpir, trabajos que desalienten y a su vez sea una colaboración.



Hay rumores de que Montevideo tendría problemas con el abastecimiento de agua. Si es así, es un tema candente que debería tenerse en cuenta ahora que viene el verano y encima hay sequía. Deben tomarse precauciones, pues de ello depende la salud de mujeres, hombres y niños de Montevideo.

Esto conlleva una gran responsabilidad.



Sólo fueron ideas de alguien que confía en su capacidad, su responsabilidad y su gran energía para encontrar soluciones. Si pudo con el Antel Arena, con la dirección de una gran empresa como es Antel, confiamos en que prevendrá y en muchos casos encontrará repuesta a muchos de estos graves problemas.