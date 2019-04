Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Agua, luz, tierra y aire son indispensables para la vida, biológicamente dependemos de ellos.



Más, en nuestro país el problema del agua es grave y en lugar de resolverse, se politiza. Todos perdemos.



Necesitamos proteger el medio donde se originó la vida. Consciencia a adquirir y aplicar.



Recorriendo el país, es notorio que aflora nuestro desprecio por la naturaleza y su preservación.



Como neófito en el tema, me pregunto: ¿no es viable atender un problema vital con sensatez y rigor científico? Es conocido que estos problemas existen en continentes extensamente poblados, habiendo países que la utilizan sabiamente y con gran suceso a pesar de su escasez.



Por supuesto que es un trance global, donde nuestra nación tiene la bendición de tener agua, pero no la cuidamos y tampoco nuestros vecinos, comprometiendo el dilema nacional. Es indiscutible el conflicto en los cursos de agua. Mas esta referencia va dirigida directamente a las comunidades, quienes tienen mucho que ver y perder.



La hipótesis va encauzada al tratamiento discriminado de las aguas utilizadas, separando las blancas de las negras. Un problema mayor que se enfrenta en buena parte del mundo, entendiendo el valor de dicho elemento. El planteo va orientado a los centros poblados que habitamos mayoritariamente, 50 % en la capital y demás localidades, comprendiendo la mayoría de la población.



La interrogante es: ¿no es posible el tratamiento de ambas pudiendo incluir la viabilidad de su aprovechamiento?



Supone beneficios sanitarios para gran parte de las poblaciones y a una de las principales fuentes de ingreso, el turismo, al combatir la contaminación.



Así como el aprovechamiento de ellas. No es una situación menor, sino parte de un gran compromiso al futuro.



Esta situación es global y no estamos exentos de otros riesgos basados en el valor del agua (corporaciones interesadas en el elemento y de acceder a nuestras reservas).



¿Habrá quienes se interesen en aprovechar y cuidar el hábitat?