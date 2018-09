Agradecimiento a la Intendencia de Maldonado

@|Por la presente quiero agradecer la rápida respuesta de la Intendencia de Maldonado, y en especial del director de Aseo Urbano, Sr. Fernando Servetto, a la demanda de varios vecinos de Beverly Hills preocupados por las condiciones de desaseo y abandono de un terreno particular ubicado en la esquina de las calles Curupay y Espinillos.



El lugar se había transformado no solo en un foco de suciedad sino, a la vez, en un lugar que por el crecimiento descontrolado de maleza servía como cobertura para delincuentes que amenazaban la seguridad de la zona.



Bastó un llamado a la Intendencia de Maldonado para que este jerarca, en menos de 72 horas, enviara una cuadrilla que no solamente desmalezó y limpió el lugar (lo que debió haber hecho y no hizo el propietario del predio), sino que aprovechó su presencia en el lugar para realizar tareas de poda.



La Intendencia de Maldonado cumplió. Y cuando pasan estas cosas el contribuyente siente que el dinero que paga por concepto de impuestos tiene como contrapartida un servicio de calidad.