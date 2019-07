Agradecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Estas líneas son para felicitar al Sr. Jorge Azar Gómez, por su clarísimo artículo del día 18 de julio.



Sr. Azar Gómez: Yo tampoco festejo nada, aunque sea una fecha patria tan emblemática. Pienso como usted, y no dudo de que a muchos les debe ocurrir lo mismo, es más, creo que festejar sería algo así como revolverle un puñal en la herida a una persona ya muy agredida.



Pero como dijo alguien “No hay mal que dure 100 años”, y debemos esperar con fe el que algún día podamos festejar de verdad, festejar de verdad realidades y no vanas promesas.



No será fácil, sin duda …



Agradezco a ECOS, esa sección del diario El País (está entre las primeras que yo leo) que permite a la gente del Pueblo decir sus opiniones.