Agradecimiento

@| El 31 de mayo viaje por la Empresa Intertur a la ciudad de Carmelo y al bajar del ómnibus deje olvidado mi celular. Al darme cuenta volví a la Agencia y cual no seria mi sorpresa que al entrar la encargada me dice “Ud. viene a buscar su celular”. Una jovencita al bajar lo vio, se lo entregó a la encargada y esta llamó al primer contacto que hay, uno de mis hijos quien me describió.



En un día gris, lluvioso, resplandeció el sol. Estamos tan acosados por las malas noticias, que encontrar personas así y ver que si tenemos valores, reconforta el alma.