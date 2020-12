Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mi amiga Helga, una uruguaya que vive en Argentina, me pidió que escribiera una carta de agradecimiento a la tripulación de Buquebus y también a muchos de los pasajeros que la ayudaron.



Helga llegó a Montevideo el día 23/11, pero no viajaba sola, sino con su mejor amiga, su perrita Yumiko, la cual como es su costumbre, venía en el vehículo de Helga. Ya en la Aduana, un empleado se acercó al auto y sin informar a mi amiga abre una de las puertas y entonces sale corriendo Yumiko y desaparece.



Al enterarse del percance, empleados de BQB y varios pasajeros que se encontraban en el puerto ayudaron a Helga a buscar a su mascota. Desafortunadamente, Yumiko no apareció y mi amiga tuvo que irse a casa sola, a hacer la cuarentena. Llegó a medianoche.



De pronto, a las 7am, suena el teléfono para comunicarle a mi amiga que habían encontrado a Yumiko. Como no podía salir por la cuarentena, le dijeron que iban a coordinar con BQB el traslado de Yumiko a su casa.



Mi amiga quiere agradecer profundamente al personal de BQB y a los buenos samaritanos que se sumaron a la búsqueda.