¡Este 25 de Agosto dijimos presente!

@| Este 25 de agosto, día en que se celebró nuestra independencia, mi verdadero sentimiento era de un día de luto porque a mi Patria ya no la veo más.



Mi última reflexión es que miles de sus hijos están hoy desparramados por todo el mundo y diariamente muchos de ellos leen estas líneas. Por eso, por ellos, sepan que no estamos vencidos. Quizás nuestra voz no resuene en los medios, nuestra voluntad la oculten falseando estadísticas y elecciones pero acá seguimos estando. Somos la Patria que no se ve, ténganla viva y fuerte en su corazón, no podemos olvidarla ni renegar de ella. Patria es la síntesis de tierra, Fe, idioma y tradiciones, es el esfuerzo de nuestros mayores, es todo aquello por lo que nacimos y somos, por eso no podemos ocultarlo, ni a ese girón del cielo que tenemos por Bandera.



¿Voy a festejar que el 25 de agosto, para el gobierno es el día del Comité de Base? ¿Voy a festejar que el presidente por tercer año consecutivo no asistió a las celebraciones de nuestra fecha magna? ¿Voy a festejar que llegué hoy a casa sin toparme con rapiñeros y criminales? ¿Voy a festejar el abandono que se ha hecho de nuestros ancianos y de nuestra juventud? ¿ Voy a celebrar al ver a nuestra juventud destruida por la droga y el gobierno incentivándolo? ¿Voy a festejar sufriendo la tortura con que el gobierno nos acosa a los orientales de a pie, con la inseguridad, con una educación desmadrada y con un sistema de salud perverso? ¿Voy a festejar el cierre de empresas que han dejado en la calle a mas de 150.000 trabajadores por obra y gracia de los sindicatos y de un gobierno desnorteado?

¿Voy a festejar a un gobierno que muchos de sus integrantes tienen “prontuarios" en lugar de “curriculum"?



Por todo eso, por ustedes, por nosotros, por los que ya no están y hoy nos miran, por los que están llegando y los que vendrán.



De pié y bien firmes, la vista al frente y a toda voz:

¡¡Viva la Patria!!