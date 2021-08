19 de agosto - Día del Trabajador Doméstico 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tú y yo… ¡Hacemos un Nosotros!



A veces en la vida solos no podemos y entonces, es cuando necesitamos la mano del otro.



Muchos pierden de vista este principio solidario y no se dan cuenta que el trabajo doméstico es el ejercido desarrollado por más personas en el mundo, sobre todo mujeres.



Trabajo que esconde una mina de valores humanos y de sabiduría y también, porqué no decirlo, muy pocas veces reconocido como lo merece.



Si lo traducimos al lenguaje multiforme, el trabajo doméstico es el de hacer las cosas del y en el hogar, a través de la humilde voz de las cosas que hablan por sí solas, como la higiene resplandeciente, la pulcritud, del amor en el doblado de una simple prenda de vestir.



Ellas hacen de esa casa, su casa, ellas toman en sus manos ese hogar y sus integrantes.



Pero pocos lo ven así, aún hoy el trabajo doméstico sigue siendo mal considerado, donde mucha gente se sigue aprovechando y utilizando la necesidad del sector de conservar su trabajo.



Para ello, tanto los patrones, como los trabajadores deben basarse y ajustarse al principio de derechos y obligaciones de la Seguridad Social, estableciendo un salario con justicia social.



Desde nuestro lugar, nos comprometemos, ahora más que nunca, a trabajar para lograr eso y más!