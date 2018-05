De la Agencia Nacional de Vivienda

@|En su edición del día 14 de mayo en la página A7, un artículo del Sr. Daniel Isgleas maneja información equivocada sobre los proyectos de vivienda promovida al amparo de la ley 1879 ingresados a la Agencia Nacional de Vivienda, por lo que es mi responsabilidad aportar la información correcta ya que lo expresado es totalmente inexacto.



Se comienza afirmando que “los proyectos promovidos ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para el 2018 son cero…”. Al día de hoy, y desde enero del corriente año se han promovido 19 proyectos por un total de 451 viviendas.



También se afirma que los proyectos “ingresados a estudio del organismo apenas alcanzan al 1,7% del total”. Esa información es inexacta, ya que los ingresados en este año ya representan un 5,36% de los proyectos. En lo que va del año, han ingresado a la ANV 33 proyectos por un total de 862 viviendas.



Importa aclarar, que contrariamente a lo que se expresa en la nota, sí se crearon instrumentos financieros, en particular el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (F.G.C.H), que es el que permite acceder a créditos bancarios con menor ahorro del que el sistema financiero exige normalmente. En el entorno de 1000 familias uruguayas accedieron a créditos con el uso de dicho instrumento. A su vez, las últimas modificaciones a la reglamentación implican que el 10% de las viviendas por proyecto en Montevideo (y 20% en el interior) sean comercializadas mediante préstamos bancarios con subsidios a la cuota financiados por el FONAVIyU, acercando así a población objetivo de ésta política pública. En el mismo sentido, antes del cambio de la reglamentación, el MVOTMA realizó periódicos llamados para la adquisición de viviendas promovidas con tope de precio, también subsidiando la cuota hipotecaria de las familias beneficiarias.



Ya se han culminado 7954 viviendas promovidas, existen 5711 en obra y adicionalmente hay otras 1514 viviendas ya promovidas que aún no habrían iniciado las obras. Existe declaración de venta de 6430 viviendas.

No resulta razonable pretender que se mantenga en el tiempo el mismo flujo de inversión en viviendas, cuando toda la economía presenta variaciones sensibles de inversión. El flujo de inversión en vivienda también se relaciona con la capacidad efectiva de comercialización de esas viviendas, y por tanto de sus precios.



Finalmente cabe aclarar que la cifra que se maneja de 412 asentamientos en Montevideo, corresponden al año 2006; cifra que surge del censo de asentamientos realizado por el INE en convenio con el PIAI (hoy PMB), y no del año 2015 como se afirma en la Nota. La cifra de asentamientos correspondiente a la misma fuente para el año 2011, es de 332 asentamientos para Montevideo, donde se constata una clara disminución de los mismos.



Nota de la Redacción:



El País constató que surgen diferencias entre las cifras expuestas por el Presidente y el Director de la ANV, Arq. Francisco Beltrame (F.A) y el Esc. Gustavo Borsari (P.N.) respectivamente. Las mismas confirman la baja en la actividad de la construcción de viviendas promovidas por la ley 18.795. Al procesar los datos públicos de la ANV y al clasificar los mismos según las normas de 2011, 2014 y 2017, tomando el monto total de viviendas promovidas (15 158) al 30 de abril de 2018 se constata un descenso del 66% en el promedio mensual respecto del previo a la primera modificación.