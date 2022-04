A no aflojar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya estamos en el día después y terminaron las dudas y los nervios que ocuparon a gran número de uruguayos.



Varias conclusiones se pueden sacar:



1) El gobierno ha sido respaldado luego de casi dos años de gestión plagada de dificultades, casi sin pérdida de imagen.



2) Todos los actores políticos de la coalición defendieron con firmeza y argumentación la vigencia de la ley, con especial destaque aquellos que lo hicieron con largo aliento como el senador Gandini, el diputado Lust y el diputado Zubía.



3) El PIT CNT fue otro de los grandes triunfadores ya que en poquitos meses logró fagocitarse al Frente Amplio. A falta de referentes propios le impuso a estos el suyo propio, poniendo a Pereira como presidente del conglomerado.



4) Normalmente de talante conciliador, Pereira fue haciéndose de a poco cada vez más agresivo, demostrando su permeabilidad a la interna del Frente que se ha radicalizado al son de tupamaros y comunistas, verdaderos dueños de la batuta. Tan ha sido así, que ni siquiera tuvo la deferencia de saludar al adversario admitiendo la derrota.



5) Tratando de mimetizarse aún más con sus nuevos empleadores, hasta gestos de golpearse el pecho tuvo en su discurso final. Y lanzó la manida frase de “El pueblo unido …” aparentando desconocer que la mayoría también es pueblo y le espetó un rotundo No.



6) Tal vez la conclusión más impactante fue que la mentira y la apelación a la sentimentalina da sus frutos.



Desde un núcleo duro de aproximadamente el 30%, lograron remontar hasta casi el 50 basándose en argumentos mentirosos (“no va a haber más candombe”, “se terminó la obligatoriedad de la enseñanza a los más pequeños”) atropellos (“el docente debe enseñar ideología”) y un largo etcétera de argumentos tan “verdaderos” como estos, agitando cucos, previendo futuros desbordes policiales y particulares cuando se ejerciera la legítima defensa propia, más una larga retahíla de desastres inminentes.



En fin, un cúmulo de argumentos de baja estofa que evidentemente dan resultado.



Se debería aprender de esto a pesar de que no es la característica de la gente honesta. Resulta en votos apoyados en la ignorancia y la exacerbación de hacer sentir a la gente que estas cosas se dirimen a ritmo de clásico de fútbol.



Hay cientos de conclusiones más, pero ahora gracias al voto certero de la mayoría, se podrán encarar los próximos años con la tranquilidad de que la ley está firme y ha generado en un tiempo, prudencialmente corto, las herramientas legales para generar cambios.



Ello no nos debe descuidar ya que la “materia gris desocupada”, esto es, todos los que se devanaron los sesos hasta ayer para ver cómo podían trabar la marcha del país, ya deben estar buscando nuevos nichos donde poder seguir poniendo palos en la rueda.