Advierte falta de autoridad

@|En momentos de balances y valoraciones es inevitable hablar del caos social al que me niego a acostumbrarme, aunque sea cosa de todos los días.

Aquí, en nuestro país, la justicia, el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones con el mayor sentido común posible, brillan por su ausencia.

Seguimos con los porcentajes, con la negación a ver la realidad, el poder de las minorías, los derechos de los que hacen lo que quieren, a la hora que quieren y no hay respuestas ejemplarizantes de ninguna autoridad.



Mientras se habían volado los techos de varias viviendas en distintos poblados, el Sr. Presidente cantaba murga con sus amigos.



Mientras el Sr. Ministro de Transporte esperaba que lo aplaudieran por su presencia, los vecinos le hicieron ver una de las realidades que podría haberse evitado en Carmelo, un puente histórico usado por camiones de transporte de madera y con el agregado a este suceso del cementerio de barcos también previsible si se hubiera atendido a tiempo.



Hay muertes todos los días, por suicidios, homicidios, accidentes de tránsito; todo controlable si se mirara con ojos críticos y de corazón la realidad de muchos uruguayos.



Son tantos los temas que van quedando como los barcos, a la deriva, sin responsables, pues hay pasamanos, ¿a ver a quién le corresponde?

Y así seguimos... sin rumbo, atentos como si fueran los resultados del “premio mayor de fin de año”, mirando cifras, enojándose como niños cuando no favorecen sus intereses...



Sin reconocer que esas cifras son personas, familias, amigos que van ahogando sus penas, llenos de impotencia...

Porque aquí es tierra de nadie.