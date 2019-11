¿Advertencias o amenazas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| La campaña del Frente Amplio con miras al balotaje se viene caracterizando por ser más en contra de la coalición encabezada por Lacalle Pou que a favor de Martínez. El último spot publicitario es un extenso bombardeo - a través de manifestaciones de figuras conocidas - de advertencias acerca de lo que sucederá si no se vota al candidato oficialista.

Obviamente no falta lo que se ha constituido en el leit motiv: ¡Cuidado que no nos pase lo que está sucediendo en Chile! También se nos ha venido señalando que nos espera una posible aplicación de planes de Macri o de Bolsonaro. Todo acompañado del aviso, nada menos que entre otros de boca de la vicepresidente Lucía Topolansky (quien quiso arreglarla, pero siguió diciendo lo mismo con otras palabras), de que la consecuencia será una situación de inestabilidad...y desde el vamos contra la Ley de Urgencia. Se trata de prevenir contra tiempos de enfrentamiento entre políticas de derecha e izquierda. Al mejor estilo de los lineamientos del Foro de Sao Paulo, que no se cansa de recordarnos Maduro.



Ante este clima enrarecido de incertidumbre que se pretende crear es dable preguntarse: ¿Estamos ante advertencias genuinas o amenazas orquestadas?



El domingo 24 votaremos por el cambio, porque ya no aceptamos más alteraciones de los valores de nuestra histórica democracia republicana. Votaremos en contra de las verdaderas amenazas que se pretenden negar u ocultar. Votaremos por el Uruguay.