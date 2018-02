Aduana y gasto público

@|El año pasado participé en un concurso de recetas para las Fiestas, organizado por Cookpad Argentina, para usuarios de Sudamérica. Gané. El premio consistía, como otras veces, en un delantal de cocina y una cuchara de madera, ambos con el logo. Me lo enviaron, comunicándome el número de seguimiento.



La semana pasada, no habiendo recibido nada, ingresé en la página del Correo Uruguayo para saber qué era del paquete. Allí supe que estaba retenido por la Aduana, en espera de que declarara el contenido.



Escribí al Correo y, como en otras oportunidades, me respondieron por mail, rápida y claramente. En síntesis, ellos no tenían el paquete y yo debía registrar el contenido y la condición de “Obsequio”, para que la Aduana lo liberara. Solo entonces llegaría a su destino.



Ingresé en la web del Correo para seguir el trámite y -desconozco el motivo-, no pude hacer constar que se trataba de un obsequio. Solo permitía ingresar los datos bajo el acápite de “Compra” o el de “Publicidad y no sé qué”. Elegí este segundo. Me pedía número de factura!!! No teniendo factura, tuve que pedir “cotización”.



De inmediato, recibí un mail de la Aduana en el que leí (textual): Su envío necesita pagar despachante de aduana. A la brevedad el despachante de Aduanas del Correo Uruguayo le hará llegar una cotización estimada para su caso. Información del envío : RR684357475AR.



¿Se necesita despachante de aduana para ingresar un paquete que escasamente costará 10 dólares y que me viene de regalo? ¿Un paquete que, si lo escanean, comprobarán que contiene un retazo de tela sintética y una cuchara de madera?



Mi respuesta fue la que sigue: “Realmente no entiendo cómo, con todos los problemas que hay en Uruguay, se gaste tiempo y dinero del Estado y de los particulares exigiendo la actuación de un despachante de aduana para algo tan insignificante. Devuelvan el paquete al remitente, pues no pienso seguir invirtiendo ni un minuto más de mi tiempo en esto. De paso, ustedes pagan el envío”